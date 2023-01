Sorpreso dai carabinieri mentre cerca di rubare in un’abitazione: arrestato 18enne

Hanno agito nel momento più sbagliato (per fortuna), mandando in frantumi la portafinestra di una villetta del centro di Flero proprio mentre la zona era nel mirino dei carabinieri di Bagnolo Mella. Avvisati dell’imminente arrivo dei militari dal componente della banda che faceva da ‘palo’, i tre hanno quindi gettato la spugna e sono fuggiti a gambe levate.

Al termine di un breve inseguimento a piedi, uno dei tre ladri è stato fermato dai militari, a poca distanza dall’abitazione colpita. Si tratta di un 18enne incensurato residente a Pinerolo (To), con stanziale dimora in un campo nomadi. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, di una piccola torcia elettrica, di una bomboletta spray urticante al peperoncino e di una ricetrasmittente e per lui sono scattate le manette.

Dopo l’arresto - avvenuto nella tarda serata di giovedì 12 gennaio - è stato accompagnato in caserma dove ha trascorso la notte. Nella mattinata di venerdì è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, ma niente carcere: è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stata inoltre disposta la sospensione del processo con messa alla prova.