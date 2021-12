Faccia a faccia coi ladri in cucina, rubano l'auto di famiglia e scappano

"Mi sono trovata a mezzo metro di distanza dal ladro all'interno della cucina. Hanno rubato la nostra macchina. Se mi leggi sappi che ti ho visto molto bene in faccia. Non puoi andare molto lontano, la macchina è già stata segnalata". È il messaggio pubblicato sui social dalla padrona di casa che, a Flero, si è trovata faccia a faccia con i ladri nel cuore della notte.



Erano da poco passate le quattro. Mamma, papà e due bimbi stavano dormendo nella loro abitazione di via Buozzi, quando hanno sentito dei rumori. I genitori sono scesi al piano inferiore per capire cosa stesse succedendo e si sono trovati a mezzo metro da uno dei malviventi. Alla vista dei proprietari, sono immediatamente fuggiti e uno di loro è rimasto ferito mentre saltava dalla finestra. Si sono poi dileguati con l'Audi di famiglia, avviata grazie al furto delle chiavi trovate all'interno dell'abitazione.



Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Bagnolo Mella, i quali cercheranno di ricostruire fatti grazie anche alle telecamere di videosorveglianza posizionate in paese: probabilmente i malviventi hanno colpito proprio per rubare l’Audi S4. Secondo la testimonianza della donna, i ladri erano in quattro: due sono entrati nell’abitazione per cercare le chiavi, mentre gli altri sono rimasti all’esterno a fare da palo.