Flero: brucia un carrello elevatore, incendio alla Boldrincar di via Galvani

Erano ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato in Franciacorta all'interno di un hotel extra-lusso, quando al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è arrivata un'altra richiesta di intervento, per un rogo divampato in via Galvani a Flero, località Zerbino, dentro un capannone della Boldrincar, all'interno del quale si effettuano lavori per il ripristino delle cabine dei camion.

Le fiamme sono divampate verso le 7.15 di stamattina, venerdì 25 giugno, probabilmente partite da un carrello elevatore alimentato elettricamente. Si registra una persona intossicata, portata alla Poliambulanza per accertamenti (nulla di grave, per fortuna). Le squadre dei pompieri hanno velocemente circoscritto il rogo, evitando che si propagasse all'intero edificio. Ingenti i danni, il rogo ha coinvolto alcuni veicoli industriali.