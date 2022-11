Stroncato da un malore improvviso, muore negoziante: “Il tuo sorriso resterà impresso nei nostri cuori”

In paese tutti lo chiamavano "uomo che ride", per via di quel sorriso gentile che aveva sempre stampato in volto e che ora, purtroppo, si è spento per sempre. Toscolano Maderno piange Flavio Molinari, storico negoziante della cittadina gardesana. Si è spento nei giorni scorsi, a soli 63 anni. È stato stroncato da un malore improvviso, accusato tra le mura della sua abitazione: un attacco cardiaco che - purtroppo- non gli ha lasciato scampo.

In paese era molto noto e la comunità è stata profondamente addolorata dalla sua prematura e improvvisa scomparsa: tutti lo ricordano per la gentilezza, la disponibilità e la bontà d’animo. Il suo negozio di dischi è stato per decenni la Mecca di generazioni di ragazzi, e non solo. Prima dell’avvento delle piattaforme digitali andavano tutti da lui per aggiornarsi sugli ultimi cd musicali usciti o noleggiare un film. Flavio aveva dispensato sorrisi e consigli fino all’autunno del 2020, quando aveva abbassato per sempre le serrande della sua attività.

"Nel suo negozio mi sono sempre sentito come a casa", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio e i ricordi affidati in queste ore ai social. "Prima di te arrivava sempre il tuo sorriso, che rimarrà impresso in tutti quelli che ti hanno conosciuto", si legge su Facebook. E, ancora: "Il suo negozio ha segnato un epoca. Questa dipartita improvvisa e inaspettata lascia sconcerto e dispiacere. Ciao Flavio: ci mancherai". Tante anche le testimonianze di affetto rivolte ai familiari del 63enne che lascia nel dolore due figli.

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto: il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, sabato 12 novembre, nella chiesa parrocchiale di Toscolano.