Malore fatale mentre passeggia, muore a soli 54 anni tra le braccia del marito

Avrebbe dovuto essere una passeggiata all'insegna della spensieratezza e del relax, un'occasione per smaltire i pasti delle feste tra i boschi vicini a casa. Invece in pochi istanti si è trasformata in un'immensa tragedia: Flavia Benini si è sentita male poco dopo aver imboccato il sentiero che da Collio di Vobarno porta in località Gardoncello, in compagnia del marito Renato e di qualche amico.

La donna, residente a Vobarno e madre di due figli, si sarebbe accasciata all'improvviso, sotto gli occhi del compagno di una vita e dei conoscenti: avrebbe immediatamente perso conoscenza e sono stati vani i disperati tentativi per salvarla dei tecnici del soccorso alpino che hanno raggiunto il sentiero impervio dopo l'allarme lanciato verso le 13.30 di sabato. Il cuore di Flavia si è fermato per sempre: aveva solo 54 anni.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Vobarno per accertare le cause del decesso. Stando ai primi riscontri ci sarebbero ben pochi dubbi: la 54enne sarebbe stata vittima di un malore fatale.