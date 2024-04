Spende 368.000 euro al gratta e vinci, senza vincere nulla: il flash mob

Ha speso una cifra che sarebbe ampiamente bastata per un appartamento (grande) sul Garda, o a Ponte di Legno, o in centro a Brescia. La cooperativa "Gli Acrobati" ha organizzato nella mattinata di ieri un flash mob per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi della ludopatia, vera e propria malattia sociale che colpisce migliaia di persone, anche nella nostra provincia.

Negli anni scorsi un giocatore compulsivo donò al regista bresciano Pietro Arrigoni i tagliandi, ordinatamente conservati, delle innumerevoli giocate al gratta e vinci. Il totale dei soldi spesi ammonta all'incredibile cifra di 368.000 euro, senza che il giocatore seriale abbia mai vinto una cifra consistente.

Il regista, entrato in possesso dei biglietti, ha deciso di usarli per sensibilizzare la gente. Uno degli eventi, dopo altri appuntamenti analoghi nei paesi della provincia, è stato messo in atto ieri mattina in centro a Brescia, durante il mercato settimanale. Qui, con la collaborazione di alcune cooperative impegnate nella battaglia per aiutare chi è stato rovinato dal gioco, sono stati sparsi per terra centinaia di tagliandi, accompagnati dalle scritte: "Sicuro che sia così facile vincere?" e "Il banco vince sempre".

Per chiedere aiuto all'associazione, o anche solo per avere informazioni, si può consultare il sito www.gliacrobati.it, scrivere a info@smigliacrobati.it, oppure chiamare il 3292781458 o il 3891660975.