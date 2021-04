Chiari: morto a 50 anni sul cantiere Amazon, Flamur Alsela lascia moglie e figlio

Aveva appena compiuto 50 anni Flamur Alsela: è la vittima del drammatico incidente sul lavoro di giovedì mattina alle porte di Alessandria, dove era al lavoro insieme ad altri colleghi – come lui di origini albanesi, ma tutti residenti nel Bresciano – per conto della Edil Emme, azienda in appalto per la realizzazione di un nuovo maxi-polo logistico di Amazon, all'interno del Marengo Retail Park in costruzione. Qualcosa è andato storto, all'improvviso, e sull'accaduto stanno già indagando i carabinieri e i tecnici per la sicurezza sul lavoro dell'Azienda sanitaria locale.

Un volo di oltre 5 metri, purtroppo fatale

A cedere, secondo i primi riscontri, sarebbe stata una lastra in cemento armato precompresso che avrebbe provocato la caduta di un solaio. In quel momento c'erano almeno sei persone al lavoro su quella parte di cantiere, riferiscono i sindacati: sono precipitati nel vuoto per almeno cinque metri. La caduta è stata purtroppo fatale a Flamur Alsela, operaio edile: abitava a Chiari. Il bilancio è di altri quattro feriti: due sono in gravi condizioni.

In Italia da più di 20 anni, lascia moglie e figlio

Alsela era arrivato in Italia ormai più di 20 anni fa. Gran lavoratore, si era dedicato alla famiglia per costruirsi una nuova vita. Insieme all'amata moglie Majlinda aveva cresciuto l'adorato figlio Esmeraldo, oggi studente universitario. Oltre a loro lascia anche il fratello Dritan, che vive e lavora all'estero. La salma a breve sarà a disposizione dei familiari. Non si esclude che possa essere sepolto nel suo Paese natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio e tantissime le voci di sdegno, dal mondo sindacale e non solo, per l'ennesima tragedia sul lavoro che forse si sarebbe potuta evitare.