Maltempo, allerta per la piena del fiume Chiese: "Rischio inondazioni"

Fiumi bresciani osservati speciali con il perdurare del maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteo è atteso nelle prossime ore: l'ultimo bollettino di Regione Lombardia conferma il raggiungimento della soglia 2 di allertamento, tra la sera del 2 novembre e la mattina del 3 novembre, per i fiumi Oglio (sezione di Darfo e di Marcaria), Mella (sezione di Manerbio) e Chiese (sezione di Gavardo).

Livello di allerta 2

“La Protezione Civile – si legge in una nota diffusa dal sindaco di Montichiari Marco Togni – ha indicato un livello di allerta 2 su 3 per il fiume Chiese a Gavardo: al momento si prevede la piena per questa notte. A Montichiari la zona più sensibile per il rischio idrogeologico è quella a nord del fiume, da Calcinatello passando per Vighizzolo fino al Centro Fiera”.

Il livello di allerta compreso tra 2 e 3 indica la probabilità di fenomeni di inondazione localizzati o limitati alle aree golenali, e moderati fenomeni di erosione. A Gavardo, in prossimità del fiume, sono già stati chiusi i parcheggi e le strade di Via Tebaldina e Piazza Anderloni: lo saranno “fino a nuove disposizioni”, riferisce il sindaco Davide Comaglio. Allerta anche nel Mantovano: lungo il suo corso il Chiese ha già allagato nei campi nei territori di Asola e dintorni.