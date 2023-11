Il fiume è esondato: acqua in strada, a pochi passi dalle case

Il fiume Chiese è esondato. In più punti lungo il suo percorso, per fortuna senza provocare gravi danni. Ma in Valsabbia e non solo è tornata la paura, come non la si viveva da anni, da decenni. Il peggio sembra passato, ma la situazione è ancora critica: “Il Chiese si è abbassato sotto il livello di esondazione di una ventina di centimetri – ha fatto sapere venerdì ancora prima dell'alba il sindaco di Gavardo Davide Comaglio –: rimangono tutte le attenzioni e divieti fino a fine emergenza anche alla luce delle precipitazioni previste nella prima mattinata”.

Il Chiese è esondato

È stata una notte complicata. A Gavardo il fiume è esondato in Via Tebaldina e in Piazza Anderloni a Sopraponte: per motivi di sicurezza, in serata è stato chiuso in via precauzionale il ponte sul torrente Vrenda, anche questo arrivato al limite dell'esondazione (non riusciva a scaricare nel Chiese proprio perché il fiume era in piena). Meglio stare alla larga dal fiume arrabbiato: “Non è necessario andare sulle sponde del Chiese per vedere da vicino la piena portando tutta la famiglia”, scrive ancora il sindaco Comaglio. (Nel video: Via Tebaldina allagata; nella foto: Piazza Anderloni e il ponte sul Vrenda a Sopraponte).

Il fiume è esondato a Gavardo, Villanuova, Vestone, Vobarno e Barghe: in alcuni casi l'acqua ha lambito le abitazioni, allagato strade e cantine. Si segnalano allagamenti anche a Montichiari (l'acqua ha invaso il parco comunale del Villaggio Marcolini) e proseguendo verso sud nel Mantovano.

Le previsioni meteo

Ma cosa c'è da aspettarsi per la giornata di venerdì? L'allerta rimane alta. Uno spiraglio di sole all'alba, ma nel frattempo ha già ricominciato a piovere. Dovrebbe essere l'ultima serie di precipitazioni prima di una tregua: resta da vedere quanto e come pioverà in mattinata.

“I rovesci tenderanno a intensificarsi al mattino – fanno sapere dall'associazione Meteopassione – L'afflusso di correnti più fredde da nord favorirà un abbassamento della quota neve fin verso i 1.500 metri. Ventilazione debole o moderata. Attenzione alle zone già interessate da dissesto idrogeologico: tenete seguite eventuali allerte per la vostra zona. Rapido miglioramento delle condizioni meteo a ridosso del mezzogiorno con schiarite diffuse a partire da ovest. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Basse probabilità di precipitazioni fatto salvo per locali fenomeni isolati”.