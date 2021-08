Temporali, notte di paura: i fiumi rischiano di esondare, chiusi i ponti

Fiumi in piena dopo la tempesta: ponti chiusi e massima allerta

Ancora maltempo, stavolta alle porte della nostra provincia. Siamo in Val Brembana, nella Bergamasca: è qui che nella tarda serata di mercoledì è scattato l'allarme, dopo le forti piogge, per il rischio esondazione del fiume Brembo.

Come riferito dal Comune di San Pellegrino Terme, visto il livello del fiume e in via precauzionale sono stati chiusi i ponti Umberto, Vecchio e Cavour, poi riaperti solo a tarda notte. La stessa decisione è stata presa anche a San Giovanni Bianco.

Fortunatamente l'allarme è rientrato, e non si segnalano danni significativi o persone ferite. In territorio di Taleggio, invece, a causa di una frana è stata chiusa la strada in località Rimesì, vicino al ponte della Lavina. Lo annuncia il Comune con un breve post su Facebook.