Si reca in Questura per l'obbligo di firma, poi esce e spaccia (con l'autista)

È già stato fermato e arrestato per fatti analoghi, ma evidentemente non è bastato per fargli cambiare vita. Uno spacciatore tunisino di 44 anni residente a Mazzano è stato arrestato dalla Polizia locale cittadina con l'accusa della volta precedente, quando era stato trovato in possesso di circa di un chilo di eroina.

L'arresto è avvenuto nella giornata di giovedì, poco dopo che il pusher - i suoi movimenti erano tenuti sotto controllo dalla polizia Locale di Brescia - era uscito dalla Questura, dove era andato ad espletare l’obbligo di firma disposto dal giudice.

Gli agenti hanno fatto scattare le manette in via Bartolomeo Gualla, nelle vicinanze dell’ospedale Città di Brescia. Lo spacciatore era in compagnia di un giovane italiano che gli faceva da autista in cambio di dosi di cocaina. Addosso aveva ancora qualche grammo di stupefacente, che aveva recuperato a Mazzano per le consegne del giorno. Il giudice di turno ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora in città.