Pandori "normali" venduti come artigianali: nei guai un pasticcere bresciano

I controlli straordinari sono stati effettuati dalle autorità su circa mille imprese in tutta Italia, e in ben 382 strutture, pari al 38% delle aziende controllate, sono state trovate irregolarità. Un caso anche a Brescia, dove un pasticcere è finito nei guai per avere messo in vendita prodotti non propri, spacciati invece come dolci artigianali.

Nelle strutture controllare sono stati riscontrati diversi problemi di natura diversa. Si va dalle carenze igienico-sanitarie alle vere e proprie frodi commerciali, dovute ad esempio alla mancanza delle etichette di tracciabilità dei prodotti. Complessivamente sono state contestate oltre 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie.

Pandoro indigesto. Nel Bresciano - non è stato dichiarato se si tratta di un'attività del capoluogo o della provincia - il titolare di una pasticceria avrebbe acquistato da un altro produttore una scorta di pandori (in totale sono 36 quelli finiti sotto sequestro) mettendoli poi in vendita come prodotti artigianali a un prezzo molto più elevato. Al titolare è stata comminata una multa.