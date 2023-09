Pesticidi nelle falde: azienda sotto inchiesta per inquinamento ambientale

1980 microgrammi al litro contro un limite fissato dall'Istituto Superiore di Sanità pari a 21: Basterebbe questo per far capire la gravità della situazione. Il dato riguarda la presenza nella falda superficiale del «3,4-Dicloro-benzotrifluoruro», una sostanza utilizzata dalla Finchimica di Manerbio, azienda finita diverse volte nel mirino di Arpa e ambientalisti negli ultimi anni. Solo poche settimane fa la Provincia di Brescia tra l'altro ha dato il via libera per la produzione di erbicidi con fungicida AM29, che comporterà l'ampliamento dello stesso stabilimento.

A far ritornare Finchimica al centro della cronaca sono le nuove rilevazioni di Arpa, entrate in possesso di un gruppo di cittadini. In un'assemblea pubblica promossa dal movimento Conoscere&Partecipare è emerso che nel registro degli indagati la Procura ha recentemente iscritto i vertici dell’azienda, tra i quali l’amministratore delegato e il responsabile del settore ambientale. Il motivo è da ricercare proprio nella presenza di sostanze altamente inquinanti, ad elevata tossicità, nella falda superficiale dell'azienda e anche nella seconda falda.

Al momento il Comune di Manerbio ha rassicurato i cittadini sulla potabilità dell’acquedotto, anticipando che si realizzeranno analisi esterne al sito di produzione per capire dove possano essere arrivati gli inquinanti. Nel frattempo il caso, sollevato a più riprese dall'edizione locale del Corriere della Sera, è arrivato a Roma dove i deputati di Alleanza Verdi–Sinistra, Bonelli e Dori, hanno presentato un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Salute.