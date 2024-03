Allarme ecologico in paese: "Veleni anche fuori dall'azienda"

Nel mirino di Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) l'azienda Finchimica di Manerbio, da tempo nell'occhio del ciclone per problematiche ambientali: “Esuberi di sostanze anche nell'area esterna”, fa sapere il Comune in una nota con riferimento alla contaminazione che ora interesserebbe anche la falda acquifera superficiale, non solo in prossimità dello stabilimento ma anche fino a mezzo chilometro di distanza.

Il report di Arpa, sulla base dei prelievi effettuati alla fine dello scorso anno, avrebbe accertato il superamento dei limiti di legge per clorobenzotrifluoruro, cloroformio, diclorobenzotrifluoruro, dicloropropano, manganese, tetracloroetilene, tricoloropropano nei primi 6 piezometri, e di dicloro-para-trifluorometilanilina, triclorobenzotriflururo, erbicida Ethalfuralin e Spirochetal in altri 3 piezometri posti fino a 500 metri di distanza dal perimetro dell'azienda.

Le parole del sindaco

“Non appena ho ricevuto i dati – spiega il sindaco di Manerbio Paolo Vittorielli – ho informato tutti i membri del consiglio comunale e ho convocato per lunedì 11 marzo la Commissione ambiente. Davanti a una tematica tanto importante è necessario mantenere la più assoluta trasparenza e agire con la massima tempestività”. I prossimi passi: “In primo luogo contatteremo Arpa per verificare a fondo le criticità riscontrate. Al momento ci sono alcuni valori che superano quelli consentiti dalla normativa, anche se i dati definitivi perverranno solo a seguito delle ultime analisi, ancora in corso. Gli esuberi riguarderebbero solo la falda superficiale, mentre la falda profonda (quella che alimenta l'acquedotto) non risulta toccata. Chiederemo ai rappresentanti di Arpa di partecipare a un consiglio comunale ad hoc”.

Resta da definire l'estensione dell'area interessata dall'inquinamento: “Massima attenzione – continua il sindaco – verrà posta all'intervento di bonifica, oltre a considerare l'opportunità di chiedere alla Provincia, organo competente, di sospendere l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto produttivo, nel rispetto del principio europeo di precauzione. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutti i passi della vicenda”.