Droga per 4,5 milioni di euro nella cascina che produceva formaggi

Nella giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, i finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno arrestato e portato in carcere 15 persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di ingenti quantitativi di hashish, con l'aggravante della transnazionalità; la droga era importata dal Marocco e dalla Spagna per essere poi rivenduta in Italia.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dai gip dei tribunali di Brescia e Bergamo, su richiesta della della DDA della procura di Brescia. Gli uomini delle Fiamme Gialle pisane sono stati aiutati dai colleghi di Brescia e Bergamo e del S.C.I.C.O, il "Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata". Gli arresti sono avvenuti nelle province di Brescia, Bergamo, Bolzano e Trento.

Le indagini hanno consentito di individuare l'esistenza di una struttura criminale gestita da una famiglia marocchina, la quale – essendo stanziale tra l'Italia, la Spagna e il Marocco – sarebbe riuscita a importare enormi partite di hashish acquistate nel paese d'origine del Nord Africa. Lo stupefacente sarebbe stato trasportato dalla penisola iberica verso l'Italia utilizzando camion con targa spagnola, condotti da autisti compiacenti che facevano da "corriere"; transitavano dal valico di confine a Ventimiglia con carichi di copertura, come alberi da frutta o batterie per automobili. La droga veniva poi consegnata ai sodali in attesa sul nostro territorio: erano loro a coordinare le operazioni di ricezione e smistamento in varie città della Penisola.

L'organizzazione criminale era composta da 18 malviventi, tra marocchini, afgani, spagnoli, senegalesi ed italiani. Si avvaleva di una solida base operativa nella provincia di Bergamo, in particolare tra le località di Dalmine, Stezzano e Osio Sotto, dove si trovava il principale luogo di stoccaggio: una cascina adibita alla produzione di formaggi, accuratamente sorvegliata da persone compiacenti.

La gang avrebbe trafficato hashish per un totale di circa 1.300 kg, che – una volta immessi sul mercato – avrebbero fruttato circa 4 milioni e mezzo di euro: i soldi sarebbero poi stati trasferiti in Spagna mediante fittizi broker finanziari. Due dei 15 arrestati sono marocchini residenti nella nostra provincia: un 45enne di Rovato e un 28enne di Torbole Casaglia. Entrambi sono stati portati in carcere, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.