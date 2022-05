Il paese piange il 'suo' barbiere: ha tagliato i capelli a intere generazioni

Da tempo era ricoverato alla Domus Salutis di Brescia, per le complicazioni di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è morto a 70 anni Filippo Baruffaldi, storico barbiere di Gargnano, da decenni in servizio per residenti e turisti. Aveva cominciato a tagliare i capelli ancora giovanissimo, faceva il garzone nella bottega di un altro storico barbiere: poi aveva aperto il suo negozio in Via XXIV Maggio, gestito finché ha potuto.

I ricordi di una vita

Tanti i ricordi degli amici e di chi lo conosceva: il modellismo, i velieri fatti a mano che mostrava con orgoglio, la passione per lo sport, in particolare per il ciclismo (è stato tra i fondatori del gruppo ciclistico di Gargnano) e per le bisse, fino all'ultimo sostenitore della bissa di Villanella. Abitava nella frazione di Villa: lascia nel dolore la moglie Oleksandra e la sorella Carmen.

La salma riposa alla Domus funeraria Rodella di Salò: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa di San Pier d'Agrino a Bogliaco. Dopo il rito funebre si proseguirà per il tempio crematorio di Brescia.