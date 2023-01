Ladri sorpresi a rubare in casa: inseguiti dai carabinieri

Continua l'emergenza furti in case ed abitazioni nella nostra provincia. Dopo i tre colpi messi a segno a Gardone Val Trompia, con i ladri inseguiti ed arrestati dai carabinieri, un altro episodio si è verificato in una villetta in via Grandi a Flero.

Anche in questo caso i malviventi sono stati intercettati dai militari. Si trovavano già all'interno dell'abitazione e, probabilmente, sono stati avvertiti da un 'palo' in strada dell'arrivo della pattuglia, che si trovava in servizio di sorveglianza dalla caserma di Bagnolo Mella. Ne è nato un inseguimento a tutto gas, nel corso del quale l'auto dei militari è rimasta coinvolta in un incidente.

Nonostante il sinistro, avvenuto nei pressi di via Paolo VI, è stato però possibile arrestare uno dei ladri: si tratta di un nomade di 18 anni, incensurato e residente a Pinerolo (TO). È ora accusato di tentato furto aggravato in abitazione.