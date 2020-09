Malore in casa, la compagna cerca di salvarlo: morto ex assessore

Tragedia a Capriano del Colle: l’ex assessore allo Sport (dal 2016 al 2019) Ferruccio Veschetti è morto domenica sera tra le braccia della compagna. Aveva solo 59 anni: oltre al suo impegno politico, era conosciuto in tutta Italia (e oltre) in quanto campione nazionale, europeo e mondiale di ciclismo nella categoria Amatori.

Da qualche giorno non si sentiva bene, ma sembrava solo un malore passeggero. E invece domenica è crollato a terra sotto gli occhi della compagna, infermiera, stroncato da un infarto. La donna ha fatto di tutto per rianimarlo mentre aspettava l’arrivo dei soccorsi: purtroppo il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese: in tanti hanno manifestato affetto e cordoglio ai familiari. Veschetti lavorava nell’azienda di famiglia, settore alimenti e bevande, ed era diplomato barman e gelatiere. Lascia la compagna e il figlio Marco: mercoledì mattina i funerali.