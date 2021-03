Ferito gravemente mentre taglia la legna: in ospedale con l'eliambulanza

Apprensione a Pisogne per quanto accaduto giovedì mattina, intorno alle 9, a un pensionato di 76 anni. Tutto è avvenuto in pochi istanti, mentre l'uomo era impegnato a tagliare la legna nel giardino di casa, situata in collina, in località Ronchi. Improvvisamente, per cause in corso di accertamento, l'anziano ha perso il controllo della motosega che stava utilizzando e si è ferito in modo grave ad un braccio.

Immediato il soccorso da parte dei sanitari che, constatata la gravità della ferita, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Una volta stabilizzato, l'anziano è stato trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, nonostante l'entità del trauma riportato, ma considerata l'età i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.