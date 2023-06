L'angoscia si è sciolta in un abbraccio, quello che – nella serata di lunedì 19 giugno – ha legato Ferdinando Riviera ai suoi due figli.



Del 75enne di Flero si erano infatti perse le tracce domenica 18: stava partecipando, con alcuni amici, all'adunata degli Artiglieri in piazza San Carlo a Torino quando si è allontanato, svanendo nel nulla.Â

I figli si erano immediatamente messi in moto per ritrovare il pensionato che soffre di amnesie momentanee: hanno raggiunti Torino e pubblicato numerosi manifesti, oltre lanciare diversi appelli sui social.Â

Nella serata di lunedì 19 giugno la svolta: l'uomo è stato avvistato a Moncalieri, a 10 km di distanza da dove era stato visto per l'ultima volta. Era in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute.Â