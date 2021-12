Rientra dal mercato e va a riposare, ambulante muore stroncato da un malore

Generoso, solare e gentile: così tutti descrivono Felice Metelli. Il suo grande cuore si è fermato per sempre mercoledì, stroncato da un malore improvviso. A Erbusco, ma in tutta la Franciacorta, era un’istituzione. Faceva lo stesso mestiere da decenni: allietava i palati di grandi e piccini con le caramelle e lo zucchero filato del suo banco di dolciumi.

È morto nella sua abitazione di Zocco d’Erbusco, improvvisamente, a soli 65 anni. Era appena rientrato dal mercato di Coccaglio, quando ha accusato un malore: si è spento mentre riposava nel suo letto. I funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio, alle 15, nel cimitero del paese. Per l’ultimo saluto sono infatti attese centinaia di persone: il parroco ha scelto di celebrare la cerimonia funebre all’aperto proprio per consentire a tutti di partecipare.

Conosciutissimo e amatissimo e non solo per l’attività di ambulante. Felice Metelli - per tutti Lino Caraméla - si dava parecchio da fare in paese ed era volontario di numerose realtà del territorio: faceva parte della locale sezione della Croce Rossa, del gruppo degli alpini e del coro della parrocchia. In molti lo ricordano con la macchina fotografica al collo: immortalava tutti i momenti di festa del paese franciacortino.

La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente sui social e sono centinaia i messaggi di addio lasciati dalle tantissime persone che lo conoscevano. “Ti strappava sempre una risata, mancherà”, scrive Donata. E ancora: “Una persona dal cuore grande, solare, simpatico, divertente e dolce; così ti ricorderemo”.

Decine anche i messaggi di cordoglio per i familiari del 65enne che lascia nel dolore la moglie Sonia, i figli Nicola e Maura e gli adorati nipoti Mattia e Alice.