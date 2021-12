Malore mentre dorme sul divano, morto ristoratore bresciano

Se n'è andato all'improvviso, mentre dormiva sul divano: è stata la moglie a dare l'allarme al 112, ma purtroppo non c'era già più niente da fare. E' morto a 54 anni Felice Cirillo, da sempre il titolare del celebre Jack Tar di Rezzato, la birreria pizzeria aperta da più di 20 anni in Via Giovanni Prati. Di lontane origini calabresi, era nato e cresciuto a Lumezzane, anche se ormai era rezzatese d'adozione.

Lascia nel dolore la moglie Teresa Albertini, la madre Antonietta, la sorella Maria, i cognati e i nipoti. La salma riposa alla Casa funeraria La Cattolica di Via Papa Giovanni a Rezzato: visite consentite nel rispetto delle norme anti-Covid. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo.

Il dolore di amici e parenti

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “Ciao Felice, uomo buono e gentile. E' un dolore grande, un abbraccio a tutta la tua famiglia”, scrive Nico. “In paradiso hanno aperto una fantastica birreria con i migliori prodotti di questo e quell'altro mondo, ma si sono accorti di non avere nessuno all'altezza per gestirlo: guardando la Terra lo hanno trovato, ci mancherai Felice”, scrive invece Alberto. Infine Domenico: “Non riesco a crederci, è un dolore troppo forte”.