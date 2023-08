È morta Federica Pagani: il marito venne ucciso durante una rapina in casa

“Sei stata per i tuoi figli e per il tuo paese una guerriera”: è uno dei tanti messaggi di addio apparsi sui social nella prima mattinata di mercoledì 30 agosto, quando ha cominciato a diffondersi la notizia della morte, a 65 anni, di Federica Pagani.



La sua vita, come quella dei suoi due figli, era stata sconvolta in una notte del luglio 2014, quando il marito Pietro Raccagni era stato colpito da una bottigliata in testa dalla banda di rapinatori che si era introdotta nella loro villetta di via Puccini a Pontoglio. Raccagni, proprietario di una macelleria a Erbusco, non era sopravvissuto alle ferite, spirando in ospedale dopo un’agonia lunga 11 giorni.

Da allora la moglie Federica aveva cominciato la sua battaglia per ottenere “una pena giusta e certa” e avere maggiori risposte e garanzie dallo Stato, per gli indennizzi a favore delle vittime di morte violenta. Per anni aveva gridato la sua rabbia - davanti alle telecamere, come nelle piazze, davanti ai tribunali e in televisione - raccontando la sua tragedia e chiedendo più sicurezza e misure più severe. La vicenda processuale si era conclusa con una condanna definitiva per i quattro componenti della banda: i cugini Pjeter e Vitor Lleshi, Ergren Cullhaj ed Erijon Luli.



Negli anni la vedova era diventata un simbolo e un punto di riferimento per molte persone che hanno vissuto il suo stesso dramma e, oltre a portare avanti la macelleria di famiglia (poi trasferita a Lazise) insieme ai figli Luca e Sara, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Pontoglio. “Una donna dolce e caparbia”, così viene dipinta dalle tante persone che la conoscevano: ha lottato strenuamente anche per sconfiggere la malattia fulminante che, alla fine, se l’è portata via.