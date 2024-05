Papà ucciso in una rapina, mamma morta per malattia: il messaggio dei figli

“Nella nostra famiglia i compleanni sono sempre stati importanti, erano giorni di felicità. Era bello perché poi erano tutti concentrati: un mese e mezzo di festa. Il papà era quello che più ci teneva a festeggiarli, lui che ci ha insegnato il valore e la qualità del tempo, non la quantità”, comincia così il toccante messaggio pubblicato sui social da Sara e Luca Raccagni.

Da agosto sono rimasti orfani: a nove anni dalla morte del padre Pietro - ucciso da una banda di rapinatori che, nell’estate del 2014, si era introdotta nella loro villetta di Pontoglio - hanno dovuto affrontare un altro grave lutto: la prematura morte della madre Federica, stroncata in poco tempo da una terribile malattia.

Proprio nel giorno del compleanno di Federica Pagani - oggi (venerdì 31 maggio) avrebbe compiuto 66 anni - hanno voluto ricordarli entrambi e rivivere attraverso le commoventi parole affidate a Facebook i tanti momenti felici vissuti con i genitori:

"Il papà si presentava sempre con il regalo o con i fiori ed era bello vederlo sorridere mentre consegnava il suo dono. Rendeva l’occasione ancora più speciale. Il giorno del compleanno della mamma, poi, vedevi nel suo sguardo quanto amore e orgoglio provava per lei e per la sua famiglia. Quanto si rideva quando scartava il regalo: guarda caso era proprio quel profumo che piaceva di più alla mamma. Così, sempre".

"Attorno c’è un vuoto enorme"

Impossibile non pesare a loro, proprio nel giorno in cui fino a una decina di anni fa fervevano i preparativi per i festeggiamenti: "Ora è difficile, il boccone è ancora amaro. Ma un giorno, sicuramente, torneremo a vivere quella magia che per anni ci ha accompagnati, perché tutto era più bello, e sappiamo che è quello per cui vale la pena di vivere. Attorno c’è un vuoto enorme, ma dentro sentiamo la mamma con la sua energia pronta per ribaltare il mondo, con la sua grinta e la sua gioia esplosiva”.

La rapina in villa e la morte del padre

“Cari mamma e papà fate una grande festa, come sempre vi piaceva fare”, così si conclude lo stazionate messaggio di Sara e Luca Raccagni la cui vita è stata sconvolta in una notte del luglio 2014, quando il padre Pietro era stato colpito da una bottigliata in testa dalla banda di rapinatori che si era introdotta nella loro villetta di via Puccini a Pontoglio. Raccagni, proprietario di una macelleria a Erbusco, non era sopravvissuto alle ferite, spirando in ospedale dopo un’agonia lunga 11 giorni. La vicenda processuale si era conclusa con una condanna definitiva per i quattro componenti della banda: i cugini Pjeter e Vitor Lleshi, Ergren Cullhaj ed Erijon Luli.

La battaglia di mamma Federica

Da allora la mamma Federica aveva cominciato la sua battaglia per ottenere “una pena giusta e certa” e avere maggiori risposte e garanzie dallo Stato, per gli indennizzi a favore delle vittime di morte violenta, diventando un simbolo e un punto di riferimento per molte persone che hanno vissuto il suo stesso dramma, oltre a portare avanti la macelleria di famiglia (poi trasferita a Lazise), insieme ai figli. Una donna caparbia che aveva lottato strenuamente anche per sconfiggere la malattia fulminante che, alla fine dello scorso agosto, se l’è portata via.