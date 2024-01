Il dramma di Federica, morta a soli 42 anni: "Il tuo sorriso vivrà in noi"

“Hai lottato tenacemente contro la malattia, con forza, fede e dignità, senza perdere il sorriso splendido che vivrà in tutti noi che ti abbiamo amata. Fai buon viaggio e riposa nella pace”. Così i familiari di Federica Boldini ne hanno annunciato la scomparsa, avvenuta a soli 42 anni dopo aver lottato contro una grave malattia, un carcinoma che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Il dolore dei familiari

Federica lascia nel dolore i genitori Franca e Bortolo, il compagno Cristian con i figli, le sorelle e gli amati nipoti. La sua è stata una vita intensa e piena di ricordi, colmata da un grande cuore: per molti anni ha fatto parte del gruppo Risvegliati Vip (Viviamo in Positivo) di Brescia, associazione di volontari “dottori claun” che portano la terapia del sorriso, a bambini e adulti, in ospedale.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Via del Canneto a Borgosatollo: le esequie saranno celebrate venerdì pomeriggio, alle 16 nella chiesa di Borgo Poncarale, dove Federica abitava. La famiglia ha espresso “un sentito ringraziamento” alla Breast Unit, al reparto di Oncologia, all'équipe Cure Palliative del Civile e al dottor Giuseppe Sidari “per le premurose cure prestate”, chiedendo a parenti e amici di non comprare fiori, ma di effettuare donazioni alle associazioni per la ricerca sui tumori.