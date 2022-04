Palloncini bianchi nel cielo: lo straziante addio alla piccola Federica

"C'è un angelo in più in paradiso": erano in tantissimi a Trescore Balneario per i funerali della piccola Federica Bena, morta a soli 9 anni schiacciata dagli oltre 300 chili del cancello di casa. L'ultimo saluto è stato celebrato giovedì pomeriggio nella parrocchiale del paese: al termine della funzione sono state fatte volare in cielo decine di palloncini bianchi. Commosso ricordo anche a scuola, la bambina frequentava le elementari intitolate a Edmondo de Amicis: per giorni, sul suo banco, è rimasta poggiata una rosa bianca.

Indagini per omicidio colposo

La comunità si stringe nel dolore dei genitori Cristina ed Enrico e del fratello maggiore Tomas, 15 anni. Per quanto accaduto la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti. Non è stata disposta l'autopsia, in quanto erano già evidenti le cause del decesso, ma si procederà invece con una perizia tecnica sul cancello (posto sotto sequestro): pare che il perno che lo sosteneva si sia completamente spezzato.

Il dramma in Via Muratello

La tragedia si è consumata nell'abitazione di Via Muratello. La bimba, così pare, stava giocando sullo scivolo del garage, quando improvvisamente il cancello si è staccato dal perno che lo teneva attaccato al pilone. I primi a soccorrerla sono stati la madre e il fratello, poi sono arrivati anche i vicini e il papà: l'ambulanza, arrivata sul posto in pochi minuti, ha provato una disperata corsa in ospedale. Ma purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare.