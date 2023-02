Ha insegnato a intere generazioni: tutto il paese piange il 'suo' maestro

Erano in tanti sabato pomeriggio a Ghedi per l'ultimo saluto a Fecondo Pescatori, da tutti conosciuto semplicemente come il "maestro Dino": è morto a 85 anni nell'abbraccio dei familiari. Una vita dedicata alla scuola e ai suoi studenti, è stato per decenni maestro alle elementari del paese, lasciando un bel ricordo nel cuore di tanti.

Lo piangono anche la moglie Margherita Pedercini, i figlio Mario con Anna, Marta con Sergio, gli amati nipoti Andrea e Silvia, il fratello Gianbattista, la sorella Rosa con le rispettive famiglie. "Non fiori ma opere di bene", è stata la sua ultima volontà.