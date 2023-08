Virus West Nile, c'è il primo contagio nel Bresciano

Solo pochi giorni fa i casi accertati in Italia erano sei, tre solo in Lombardia. Ad oggi i casi si sarebbero moltiplicati, e c'è da registrare il primo uomo contagiato nella nostra provincia. Stiamo parlando dell'infezione da West Nile Virus.

Sarebbe in buona salute, e non presenterebbe sintomi il soggetto, residente nel Bresciano, risultato essere il primo positivo di questa estate. La positività è stata riscontrata sul finire del mese di luglio, ed è stata confermata dalle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico della Lombardia.

A fare emergere il caso sono stati i test eseguiti tra i donatori di sangue in seguito alla positività rilevata in un primo gruppo di zanzare individuate a Remedello, nella Bassa Bresciana. Come da prassi, una volta trovati insetti positivi al West Nile scatta un monitoraggio sul sistema trasfusionale, parte del Sistema Sanitario Nazionale, così da individuare in anticipo l’eventuale comparsa di malattie nei soggetti umani.

La prevenzione

Non esiste un vaccino per la febbre West Nile, come riportato dalla pagina informativa sul virus dell'Istituto Superiore di Sanità. Attualmente sono allo studio dei vaccini, ma per il momento la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare. Pertanto è consigliabile proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente: