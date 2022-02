Morto medico di base, tutto il paese in lutto: "Sarà sempre nei nostri cuori"

Un uomo e un medico straordinario: così il dottor Fausto Sorbara viene ricordato da tutti a Rezzato. Per decenni è stato il medico di base del paese, curando diverse generazioni. Lo stimato dottore si è spento martedì: aveva 93 anni.

Lo piange tutta la comunità del paese dell'hinterland bresciano, dove ha operato con professionalità e amore per più di quarant'anni. Arrivò a Rezzato da giovanissimo, fresco di laurea in medicina e chirurgia e per tutti divenne "el duturì", proprio per la sua giovane età. Ricordato come un medico gentile e sempre disponibile, Sorbara ha continuato ad assistere i suoi pazienti fino alla pensione.

"Dottori così non ci sono più", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini di Rezzato. E, ancora: "Un uomo e un medico unico". "Come non ricordare con commozione un autentico interprete del ruolo di medico di famiglia"; "Un esempio di professionalità e disponibilità verso i pazienti. Sarà sempre nei nostri cuori", aggiungo alcuni ex pazienti.

Lascia nel dolore la moglie Maria e la figlia Roberta, attorno alle quali si è stretta in queste ore l'intera comunità. L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Rezzato.