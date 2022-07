Addio a Fausto, papà ed ex vicesindaco: aveva solo 35 anni

C'è l'abbraccio di tutta la comunità di Collio Valtrompia ai familiari di Fausto Paterlini, scomparso a soli 35 anni: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese, partendo dall'abitazione di Via Bagozzi. Lascia nel dolore il figlio ancora piccolo Leonardo, i genitori Maria Rosa e Piero, i fratelli Francesca con Davide, Giampiero con Federica, Caterina con Luca.

Chi era Fausto Paterlini

Classe 1987, aveva compiuto 35 anni poco più di un mese fa. Nato e cresciuto in Valtrompia, da qualche tempo abitava in città. Ma era molto conosciuto in paese, così come tutta la sua famiglia: il padre Piero Paterlini era stato sindaco, anche il figlio Fausto era stato eletto in consiglio comunale e pure nominato vicesindaco.

Lo era stato dal 2011 al 2016, poi nuovamente eletto alle amministrative, tra i più votati con 76 preferenze raccolte. La sua esperienza in Consiglio si era però conclusa nella primavera del 2017, quando aveva dato le dimissioni (da consigliere comunale) per motivi di lavoro.