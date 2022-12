Una vita da mediano di serie A: è morto Faustino Turra 

"Se ne va uno degli sportivi più illustri del nostro paese", così il Comune di Cologne ha annunciato sui canali social ufficiali la scomparsa di Faustino Turra. Campione d'altri tempi: nato nel febbraio 1939 a Cologne, era cresciuto nelle giovanili del Brescia Calcio e, proprio con le Rondinelle, esordì in serie B nel 1957. Un talento che non passò inosservato: nel 1963 approdò in serie A con il Catania e le sue doti da mediano vennero subito notate dal Bologna, fresco campione d'Italia che lo acquistò l'anno successivo.

Per ben 6 anni vestì la maglia rossoblù, collezionando 116 presenze in serie A. Nel 1970 il ritorno a Brescia: con le Rondinelle disputò altri due campionati in serie B. In carriera ha totalizzato complessivamente 149 presenze e 15 reti in Serie A, 166 presenze e 21 reti in Serie B. Appese le scarpe al chiodo, indossò i panni da allenatore dal 1973 al 1975 ad Imperia, poi dal 1993 al 1995 a Palazzolo.

In paese lo descrivono come un uomo garbato, sempre gentile e sorridente. E sono centinaia i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social: "Serietà, dedizione, costanza: Faustino era riuscito a sfondare nel mondo del calcio con la sua volontà di ferro", scrive un amico. "Grande maestro, di quei maestri che non ci sono più: è stato il mio primo allenatore a Palazzolo, alla scuola calcio e non lo dimenticherò mai", si legge ancora su Facebook, su cui è apparso anche un toccante saluto del figlio Roberto: "Un grande campione nel calcio e nella vita, un papà meraviglioso".