I soldi erano ovunque, scovati in lungo e in largo grazie ai "cash dog", i cani addestrati ad "annusare" (e a ritrovare) il denaro: uno degli arrestati, il camuno Roberto De Pedro, 40 anni, aveva infilato un milione di euro in contanti in una valigia, poi nascosta nella casa dei genitori a Breno. È lui uno dei quattro bresciani arrestati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia e Rovato e coordinata dalla Procura, nella figura della pm Claudia Passalacqua.

In manette anche i fratelli Borghesi, Massimiliano (31 anni) e Federico (34 anni), franciacortini: secondo gli inquirenti sarebbero stati loro al vertice del sodalizio criminoso. E ancora Claudio Romellini, 35 anni, l'unico ai domiciliari (gli altri tre sono già tutti in carcere). Ma anche fuori provincia altre persone sono state arrestate: le friulane Giulia Frassinelli e Fabiana Olivo, il pugliese Nicola Ruta, il cagliaritano Walter Orami, Andrea Carlino e Andrei Ionut Pirvulescu, 29 anni, attualmente irreperibile.

False fatture per operazioni inesistenti

Gli arrestati, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Avrebbero organizzato e gestito un sistema di società cartiere - in tutto sono 48 le "entità giuridiche" finite sotto inchiesta, 21 delle quali straniere - allestendo, fa sapere la GdF in una nota, "un sistema di frode basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo totale di oltre 160 milioni di euro, di cui oltre 26 milioni di Iva evasa".

Gli indagati sono complessivamente 80 persone. Nella giornata di lunedì si sono concluse numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Roma, Torino, Bergamo, Verona, Mantova, Udine, Cuneo, Monza e Brianza, Cremona e Como: queste si sono svolte con l'ausilio delle unità "cash dog", che nel Bresciano hanno individuato il milione di euro in valigia.