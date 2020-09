Coronavirus: lavoratori senza le protezioni anti-contagio, chiuso fast food

Titolare e dipendenti servivano i clienti senza le protezioni anti-contagio: per questo motivo un fast food etnico di Montichiari è stato chiuso per 10 giorni, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Locale.

Negli ultimi 6 mesi, ovvero dal lockdown ad oggi, si tratta della terza chiusura del ristorante, dovuta al mancato rispetto delle normative previste dalla legge per arginare la diffusione del Coronavirus.

Al contrario del parrucchiere a cui è stata sospesa la licenza per ben 30 giorni, per il fast food non è scattata la recidiva (e una pena maggiore) solamente perché, nel campo della ristorazione, l'ordinanza è cambiata rispetto al passato, quando erano state accertate le precedenti irregolarità.