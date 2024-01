Il dramma di Fabrizio, morto in fabbrica: pochi mesi fa aveva perso il fratello

Non solo operaio: ma anche padre e compagno, amante delle moto e della pesca, rievocatore storico in costumi d'epoca e giocatore di biliardo esperto. Questo (e molto altro) era Fabrizio Bignotti, 52 anni: protagonista di una vita piena di passioni ed entusiasmi, strappato al suo mondo da un terribile incidente sul lavoro, domenica mattina ancora prima dell'alba alla Feralpi Siderurgica di Lonato. È morto carbonizzato all'interno della cabina della ruspa che stava manovrando, al termine di un furioso incendio. Per quanto accaduto la Procura ha già aperto un'inchiesta e sequestrato il mezzo di lavoro: in accordo con i sindacati e nel rispetto della vittima, Feralpi Group ha sospeso la produzione per tre turni, fino all'alba di lunedì.

Chi era Fabrizio Bignotti

Fabrizio Bignotti era molto conosciuto anche nel Bresciano. Faceva parte del direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica Melagioco di Montichiari: proprio qui, nel dicembre scorso, aveva organizzato il primo torneo di biliardo in memoria del fratello Federico, morto solo pochi mesi fa a causa di una grave malattia. Così lo ricorda il presidente Daniele Treccani: “Non avremmo mai voluto dare una notizia simile, ma a volte la vita è davvero crudele e imprevedibile. Tutta l'associazione si unisce al dolore della compagna Moira e della famiglia Bignotti. Le attività sono al momento sospese”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Anche dalle istituzioni: “Quella accaduta a Lonato è una terribile tragedia – fa sapere il sindaco di Castiglione Enrico Volpi –: l'ennesima morte sul lavoro, una piaga che non si riesce a ridurre. Tutta l'amministrazione e la comunità castiglionese si stringono ai familiari di Fabrizio Bignotti”. Così il gruppo Feralpi in una nota: “La società, nell'offrire la massima collaborazione e a disposizione delle autorità preposte, è vicina alla famiglia dell'operaio”. Fabrizio era nato il 2 settembre 1971: lascia nel dolore le giovani figlie Elisa e Cristin e la compagna Moira.