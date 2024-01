Il rombo delle moto per l’ultimo saluto a Fabrizio, morto carbonizzato in fabbrica

Sarà il rombo dei motori delle moto ad accompagnare la salma di Fabrizio Bignotti nel suo ultimo viaggio terreno, quello verso il duomo di Castiglione delle Stiviere. La salma del 52enne morto in un terribile incidente sul lavoro, avvenuto prima dell’alba di domenica alla Feralpi Siderurgica di Lonato, nelle scorse è stata restituita ai familiari che hanno così potuto predisporre le esequie. A scortare il feretro verso il sagrato della basilica del comune del Mantovano - dove alle 14 di giovedì 25 gennaio sarà celebrato il funerale - saranno le due ruote dei tanti amici dell’operaio: tra le tante passioni che coltivava c’era infatti quella per le moto, in partcolare le Harley Davidson.

Il terribile incidente

Padre di due figlie e dipendente della Maccarinelli srl di Mazzano, è morto carbonizzato all'interno della cabina della ruspa che stava manovrando: un mezzo speciale, attrezzato con pala meccanica per la movimentazione di materiale incandescente. Proprio mentre stava spostando il materiale rovente, si sarebbe staccato il gancio che mantiene la cesta del mezzo di lavoro: circostanza che avrebbe innescato l'incendio poi costato la vita al 52enne che abitava a Castiglione delle Stiviere. Per quanto accaduto la Procura ha già aperto un'inchiesta e sequestrato il mezzo di lavoro: in accordo con i sindacati e nel rispetto della vittima, Feralpi Group ha sospeso la produzione per tre turni, fino all'alba di lunedì.

Il ricordo degli amici

Protagonista di una vita piena di passioni, era conosciutissimo anche nel Bresciano e non solo in ambito lavorativo: giocatore di biliardo esperto, faceva parte del direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica Melagioco di Montichiari. Proprio nella sede dell’associazione della Bassa, nel dicembre scorso, aveva organizzato il primo torneo di biliardo in memoria del fratello Federico, morto solo pochi mesi fa a causa di una grave malattia.

Le lacrime della compagna e delle figlie

“Un uomo dai grandi valori, devoto alla sua famiglia e al suo lavoro, lo stesso lavoro che purtroppo l’ha portato via dall’amore dei suoi cari”, così viene descritto il 52enne in uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social. Tantissimi anche quelli arrivati ai familiari: la compagna Moira, le figlie Cristin ed Elisa, i genitori (mamma Vanda e papà Cesare) e il fratello Francesco.