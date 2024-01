Morto carbonizzato in fabbrica: Fabrizio era papà di due ragazze

È Fabrizio Bignotti, 52 anni, la vittima del tragico incidente sul lavoro di domenica mattina alla Feralpi di Lonato. L'operaio, dipendente della Maccarinelli srl di Mazzano, è morto carbonizzato all'interno della cabina della ruspa che stava manovrando: un mezzo speciale, attrezzato con pala meccanica per la movimentazione di materiale incandescente. Proprio mentre stava movimentando il materiale rovente, si sarebbe staccato il gancio che mantiene la cesta del mezzo di lavoro: circostanza che avrebbe provocato la caduta del materiale e innescato l'incendio poi costato la vita al 52enne che abitava a Castiglione delle Stiviere.

Aperta un'inchiesta

L'allarme alla fabbrica Feralpi Siderurgica è scattato intorno alle 5. La vasta mobilitazione non ha potuto evitare la tragedia: sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia più l'autobotte. Solo in un secondo momento ci si è resi conti che all'interno della macchina operatrice giaceva ormai senza vita un operaio. Sull'accaduto stanno indagando i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei Carabinieri di Desenzano. Sul posto anche Arpa per le analisi e gli approfondimenti ambientali. La Procura ha già aperto un'inchiesta e posto sotto sequestro il mezzo distrutto dalle fiamme.

La salma del povero Fabrizio Bignotti rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente dal Mantovano al lago di Garda alla Bassa, dov'era molto amato e conosciuto. Lascia nel dolore le giovani figlie Elisa e Cristin, la compagna Moira. Alla Feralpi la produzione è stata sospesa per tre turni, fino all'alba di lunedì.