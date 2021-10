Un altro tumore dopo la leucemia, muore a pochi giorni dal suo compleanno

“Questo weekend per i nostri colori ha un significato particolare: i nostri pensieri vanno al nostro amico Fabio Rosolin, mancato prematuramente. La vittoria che Davide Nando ottiene per l'ennesima volta al Trofeo d'autunno è tutta dedicata a lui”. Così l'Asd Bike Club 2000, in cui aveva militato per anni, ha voluto ricordare il 40enne Fabio Rosolin, stroncato da un tumore dopo aver combattuto a lungo con una maledetta leucemia.

Il trapianto di midollo a Bergamo

Avrebbe compiuto 41 anni lunedì 18 ottobre, ma purtroppo si è spento nel weekend. Originario di Noventa (VE), da tempo si era trasferito a Mussetta di San Donà di Piave: ma ha lasciato un ricordo indelebile anche in terra lombarda, in particolare a Bergamo, dove era stato sottoposto a trapianto di midollo, alla Casa del Sole. Per questo, tra le sue ultime volontà, ha chiesto espressamente donazioni per la struttura di Via Federico Bergonzi.

La passione per la mountain-bike

Grande appassionato di mountain-bike, la praticava a livello amatoriale con ottimi risultati: inizialmente tesserato per il Mtb Rampi Club, aveva proseguito con il Bike Club 2000 di Casale sul Sile, in provincia di Treviso: finché ha potuto non si perdeva mai un Trofeo d'autunno, la gara che gli amici e i compagni gli hanno dedicato proprio in questi giorni. Cinque anni fa gli venne diagnosticata la leucemia.

Lo piangono, oltre ai genitori, anche la compagna Valentina e il fratello Matteo. I funerali saranno celebrati martedì mattina, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Noventa di Piave, il suo paese natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia.