Saluta la moglie ed esce di casa, poi scompare nel nulla: si teme il peggio

Dopo giorni passati senza aver trovato una minima traccia, sono state sospese le ricerche di Fabio Castellini, l'anziano scomparso da una casa-vacanza a Tignale e mai più ritrovato.

Residente a Gardone Riviera, affetto da Alzheimer, sabato 26 marzo l'82enne ha salutato la moglie avvertendola che sarebbe uscito per una passeggiata. È stato avvistato l'ultima volta a Tignalga di Prabione: da allora non si sono più avute sue notizie, nonostante le imponenti operazioni di ricerca in tutta la zona.

Al momento della scomparsa indossava una giacca marrone, pantaloni blu e scarpe da ginnastica nere. Capelli brizzolati e occhi neri, l'anziano è alto un metro e settanta.