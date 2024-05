Stroncato da un malore, a soli 56 anni. Brescia piange Ezio Leoci: lo storico titolare del Caffè Magenta - il locale che si affaccia sull'omonimo corso cittadino, luogo di ritrovo per generazioni di bresciani - si è spento nelle score ore. Una tragedia improvvisa che ha lasciato senza parole i familiari, gli amici, i dipendenti e i clienti del Caffè Magenta, come della birreria Bipede di Rezzato che Leoci aveva aperto qualche anno fa.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente in città, e non solo. E sui social si moltiplicano i messaggi d’addio e le testimonianze di affetto. Struggente quello della figlia Deborah: "Ciao papi: ci hai lasciati soli ad affrontare una battaglia che si chiama vita e che proveremo ad affrontare come ci hai insegnato tu: con amore, determinazione, altruismo, generosità, sorriso, passione. Continueremo a renderti orgoglioso di noi, ci proveremo perlomeno. Tu continua a starci vicino, come solo tu sapevi fare e noi impareremo a sentirti in modo diverso".

Il cordoglio

Una vita per i suoi locali, a servire caffè e aperitivi, ma anche a dispensare sorrisi e battute genuine: "Aveva una buona parola, un gesto gentile per tutti e una battuta spiritosa da dire nelle giornate no", ricordano gli affezionati clienti. Tra le centinaia di messaggi di cordoglio anche quello del consigliere comunale, e deputato alla Camera per Azione, Fabrizio Benzoni: "Grazie per averci fatti crescere a suon di regole, pirli e risate".

Ezio Leoci lascia nel dolore la compagna Laura, i figli Matteo e Deborah, la mamma Franca e la sorella Mariella. La data dei funerali non è ancora stata fissata.