Dramma di Natale: travolto da una valanga, muore a 41 anni

Il bresciano Ezio DelBono, 41 anni, è morto la vigilia di Natale dopo essere stato travolto da una valanga, mentre praticava scialpinismo in Valtellina. La tragedia si è consumata in località Vallaccia, in territorio di Livigno, a circa 2.250 metri di altitudine: l'incidente poco dopo le 12.30. Stando alle prime ricostruzioni, il 41enne faceva parte di un gruppo più ampio.

A un certo punto si sarebbe però allontanato dalla comitiva rimanendo travolto dalla slavina, in prossimità di un canale impervio. Sono stati i militari del Sagf – il Soccorso alpino della Guardia di Finanza – a ritrovarlo ormai senza vita sotto la coltre nevosa. Gli stessi amici avrebbe chiamato i soccorsi.

Sul posto, oltre al Sagf, anche il Soccorso alpino di Livigno, e ancora i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto anche due elicotteri, uno decollato da Bolzano e l'altro da Bergamo. Ma per il povero Ezio non c'era già più niente da fare.

Il ricordo degli amici

Come da prassi, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Già allertati anche i familiari della vittima. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio. “Tutta la splitboard family – si legge nel gruppo Splitboard Valcamonica: la splitboard è una tavola da snowboard – doveva festeggiare come ogni anno un Natale speciale. Invece la neve, quella cosa che amiamo di più, ti ha tradito. Ciao Ezio, sarai per sempre nel nostro cuore. Siamo sconvolti e senza parole. Non ci crediamo ancora”.