Accusato di omicidio a Brescia, evade dal carcere usando una corda

In fuga dal carcere di Teramo, a Brescia era stato arrestato (e assolto) per omicidio: le forze dell'ordine sono sulle tracce di Roland Dedja, 40enne di origini albanesi accusato di sequestro di persona e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. È riuscito a fuggire dal penitenziario di Teramo utilizzando una corda con cui si è calato dalla finestra: negli ultimi giorni sarebbe riuscito a rimuovere parte della grata delle sbarre, quanto basta per scappare.

La fuga del carcere

“Da quanto si apprende – si legge in una nota di Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria –, probabilmente avvalendosi di un filo d'angelo, avrebbe tranciato le sbarre della finestra della propria cella posta al terzo piano dell'edificio per poi calarsi mediante una corda e darsi alla fuga. Ci sarà tempo e modo per approfondire la dinamica, ancora incerta per le notizie frammentarie, ma di certo questo è l'ennesimo episodio che mette a nudo il fallimento totale di carceri colabrodo che non assolvono minimamente alla loro funzione”.

Si sospetta inoltra l'aiuto di un drone per la consegna di strumenti utili con i quali Dedja avrebbe effettuato l'evasione in piena notte. A riferirlo è Gino Ciampa della Fp Cgil Polizia Penitenziaria per l'Abruzzo: “In questo momento – spiega – sono al vaglio le registrazioni di tutte le telecamere del penitenziario per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'evasione. Dalle prime analisi potrebbe essere stata fondamentale la consegna di strumenti con un drone”.

L'omicidio di Via Orzinuovi

Il 40enne come detto era noto anche a Brecsia. Nel 2010 venne accusato dell'omicidio di Shepetim Cupa, 44 anni, freddato a colpi di pistola (e morto dissanguato) il 23 febbraio dello stesso anno fuori da un locale di Via Orzinuovi. Tempo poche settimane e furono arrestati Roland Dedja e il presunto complice Bledar Shedu, intercettati dai carabinieri a Porto Recanati. Trasferito in carcere a Pisa, Dedja già nell'estate del 2010 fu protagonista di una prima evasione: in quel caso riuscì a scappare utilizzando delle lenzuola annodate a mo di corda. Venne infine rintracciato proprio a Pisa, dopo una fuga in tutta Europa. Al processo (in primo grado) venne poi assolto dalle accuse di omicidio.