Bimbo morto a 4 anni: le lacrime del paese per l'ultimo saluto

È il giorno del dolore a Esine per la scomparsa del piccolo Evan Giroletti, morto a soli 4 anni a causa di una rarissima (a quell'età) emorragia cerebrale, provocata da una ancora più rara patologia. Si è sentito male lunedì, alla scuola materna, è tornato a casa e poi in ospedale, il ricovero a Esine e infine al Civile: qui purtroppo è sopravvissuto solo poche ore, martedì è arrivata la triste notizia.

Il funerale

Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Esine, il paese dove Evan abitava insieme ai genitori Glenda e Andrea: lascia nel dolore anche i fratelli Mattia con Chiara e Michael, Gabriel, Diego e Luca, le nonne Luisa e Marietta, gli zii e i cugini. Palloncini bianchi voleranno in cielo al termine della funzione. In tantissimi, in questi giorni, hanno fatto visita alla Sala del commiato Panighetti per porgere la propria vicinanza alla famiglia.