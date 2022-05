Morte della piccola Eva: la disperazione di mamma e papà

Potrebbe essere inciampata, caduta e annegata: niente di più semplice, niente di più tragico. E' stata rianimata a lungo, ricoverata d'urgenza, aggrappata alla vita finché ha potuto: e invece domenica è arrivata la triste notizia del decesso. E' la tragedia della piccola Eva Rambotti, la bimba di nemmeno 2 anni caduta in piscina venerdì sera, nel giardino della villetta dei nonni, a San Tomaso di Lonato.

Il tragico incidente in piscina

Qui era riunita tutta la famiglia per mangiare una pizza, per passare una serata insieme: un momento di festa bruscamente interrotto dal terribile incidente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Desenzano, a cui sono state affidate le indagini, la bambina potrebbe essersi allontanata per pochi attimi dallo sguardo per gli adulti, giusto il tempo di avvicinarsi alla piscina, avvicinarsi e forse inciampare.

Il primo ad accorgersi dell'accaduto è stato uno zio: si è tuffato, vestito, ha recuperato la bimba e con l'aiuto di un altro parente ha cominciato a rianimarla, mentre venivano allertati i soccorsi. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto ambulanza e automedica: la piccola è stata nuovamente rianimata, intubata, trasferita in codice rosso al Civile, in coma. Un sonno profondo da cui purtroppo non si è più risvegliata.

Il dolore di mamma e papà

Domenica è arrivata la triste notizia. Non ci sarà bisogno dell'autopsia: i primi accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per annegamento. Dunque la salma lunedì sera era già tornata a casa. Lascia nel dolore i genitori Anna e Luca: lei lavora come operaia a Calcinato, lui fa il pittore, o imbianchino dir si voglia – lavora in proprio – come nella tradizione della famiglia Rambotti. La piangono poi la sorella Rachele (13 anni) e il fratello Lorenzo (9), gli zii e i cugini, i nonni. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della famiglia.

Come da prassi è stata aperta un'inchiesta per quanto accaduto, coordinata dalla Procura di Brescia: al momento non risultano indagati. Così piccola Eva, ma dal cuore così grande: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.