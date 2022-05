Morte della piccola Eva, donati gli organi: sarà lutto cittadino

Lutto cittadino a Lonato per la scomparsa della piccola Eva Rambotti, la bimba di soli 2 anni morta domenica al Civile: venerdì sera era caduta in piscina nella casa dei nonni, a San Tomaso. Lo ha proclamato il sindaco Roberto Tardani, “in segno di adesione al dolore dei familiari per la grave perdita”: viene inoltre invitata la cittadinanza, le attività e i commercianti, “a mantenere un atteggiamento di raccoglimento e rispetto, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia durante la celebrazione dei funerali”.

L’ultimo saluto verrà celebrato giovedì pomeriggio, alle 15.45 nella Basilica di San Giovanni Battista. La salma della piccola riposa nell’abitazione di San Tomaso: mercoledì sera è in programma un santo rosario in sua memoria. Lascia nel dolore i genitori, il fratello e la sorella, i nonni e gli zii.

Le parole della famiglia

“Che l’alba di ogni giorno ti porti l’amore di mamma e papà”, scrivono i familiari nei necrologi già affissi ovunque in paese: nel testo anche “un sentito ringraziamento a tutto il personale del reparto di Rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia per le cure e l’assistenza prestate alla nostra bambina”. Un ultimo grande gesto di generosità: i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.