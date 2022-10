Imprenditore e padre di famiglia, muore stroncato dalla malattia soli 53 anni

Stroncato in breve tempo da una grave malattia, si è spento a soli 53 anni d'età. Questo il tragico destino di Ettore Capelloni: il suo cuore si è fermato per sempre in un letto dell’ospedale di Manerbio, dove era ricoverato da alcune settimane. Le sue condizioni di salute sono precipitate nei giorni scorsi e a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvargli la vita. A Gottolengo era un volto noto per la sua attività di imprenditore agricolo e di allevatore.

La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, dove l’uomo viveva da sempre con la famiglia. Lo conoscevano praticamente tutti e la comunità si sta ora stringendo attorno ai familiari: l’imprenditore lascia nel dolore la moglie, due figli, la mamma e la sorella. L’ultimo saluto sarà celebrato giovedì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Gottolengo .