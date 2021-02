La Questura di Brescia espelle dall'Italia Gezim Sallaku, ex proprietario del Darfo Calcio

E' stato allontanato dall'Italia, nella serata di giovedì, l'imprenditore di origini albanesi Gezim Sallaku, ex proprietario del Darfo Calcio residente in una villa a Sale Marasino, titolare di ristoranti e alberghi in Valcamonica e sul lago d'Iseo.

Il decreto di espulsione è stato firmato dalla Questura di Brescia che ha ritenuto Sallaku "persona indesiderata poichè non in regola con i documenti e socialmente pericoloso".

L'imprenditore 48enne, allontanato dal nostro paese è stato fatto rientrare in Albania. Più volte finito alla ribalta della cronaca giudiziaria, Sallaku in terra bresciana è stato più volte arrestato e processato per inchieste di diversa natura.

Sarebbe stato coinvolto, dal 2002 ad oggi, in frodi legate alla rivendita di auto rubate e ricettazione di macchinari in uso ai cantieri. Non solo. A suo carico ci sarebbero anche inchieste per frode ed evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e possesso di armi da fuoco.