Passeggia con un amico, vede i carabinieri e si tuffa nel fiume

Alla vista dei carabinieri, ha cercato di scappare buttandosi nelle gelide e copiose acque del fiume Oglio. Protagonista del tentativo di fuga, andato in scena tra Esine e Darfo Boario Terme, è un ragazzo straniero di 24enne: per lui si è temuto il peggio, dato che le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno gonfiato, e parecchio, il corso d’acqua che attraversa la Valle Camonica.

Quando, poco prima delle 20 di mercoledì sera, l’hanno visto gettarsi nell’Oglio, i carabinieri hanno dato immediatamente l’allarme e mobilitato i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per fortuna, il giovane è riuscito ad uscire da solo dall’acqua: è stato visitato dall'équipe medica di un’ambulanza e poi portato in caserma per gli accertamenti di rito.

Nei suoi confronti non è scattato alcun provvedimento: nessuna ipotesi di reato, il 24enne, una volta identificato, è tornato a casa. Restano ancora da chiarire i motivi che l’hanno portato a darsela a gambe alla vista di una pattuglia dei militari, impegnati nei controlli di routine del territorio.

Tutto è infatti cominciato quando una pattuglia ha tentato di avvicinare il 24enne che, in compagnia di un altro ragazzo, stava camminando lungo la strada che attraversa la frazione Sacca di Esine, a pochi passi dal fiume. Alla vista degli uomini dell’Arma, i due avrebbero cominciato a correre: uno è riuscito a fare perdere le sue tracce, mentre il 24enne si è buttato nel fiume facendo temere, per interminabili istanti, il peggio.