Il parco è chiuso per vandali: nella notte distrutti tutti i giochi dei bambini

Chiuso per vandali il parco giochi della Sacca di Esine: tanti, troppi danni per consentire (almeno per ora) il libero accesso. Il ripristino è atteso entro pochi giorni, ma nel frattempo l'area rimane in gran parte interdetta: significativa, purtroppo, la conta dei danni. Ignoti sono entrati in azione un paio di notti fa: hanno danneggiato i giochi per i bambini, sradicato le installazioni, distrutto lo scivolo tanto amato dai più piccoli.

Le indagini dei carabinieri

Non solo: la scia di devastazione ha interessato anche i lampioni dell'illuminazione pubblica e i cestini per la raccolta dei rifiuti. Il paese in passato era già stato “vittima” di atti vandalici, ma forse mai di tale portata. Gli scalmanati comunque potrebbero avere davvero le ore contate: l'amministrazione comunale ha subito informato dell'accaduto le forze dell'ordine, e in tal senso i carabinieri sono già al lavoro. Al vaglio degli investigatori le immagini raccolte dalle immagini della videosorveglianza: le telecamere sono attive anche nello stesso parco.