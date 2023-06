Soldi per saltare le liste d’attesa: anche i pazienti rischiano di essere indagati

Giovanni Mazzoli si è avvalso della facoltà di non rispondere: mercoledì mattina l’interrogatorio di convalida. Il primario di Oculistica dell’ospedale di Esine è attualmente agli arresti domiciliari per le accuse di truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e indebita induzione a dare o promettere utilità. Solo nei mesi di indagine – dallo scorso autunno a questa primavera – sarebbero stati contestati decine di episodi: ma non si può escludere che il “sistema” fosse proseguito per anni. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per centinaia di migliaia di euro nelle disponibilità del dottore: più di 300mila euro in contanti, quadri, orologi e altri beni di lusso, una cantina con bottiglie di vino da decine di migliaia di euro.

Le indagini e i reati contestati

Secondo quanto ricostruito dai militari, condiviso dai pm titolari dell’indagine Claudia Moregola e Donato Greco e a sua volta anche dal giudice per le indagini preliminari Federica Brugnara, Mazzoli avrebbe indotto numerosi pazienti, che dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici alla cataratta, a consegnare somme di denaro non dovute (dai 300 ai 700 euro, ma ci sono casi di “mazzette” da 150 o 250 euro) in cambio nel loro inserimento nelle liste delle operazioni da eseguirsi in ospedale a Esine, eludendo così i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica (o i costi di un intervento in sanità privata).

Avrebbe inoltre erogato prestazioni sanitarie, appropriandosi illecitamente della quota che come da norma doveva essere devoluta all’Asst Valcamonica di cui era dipendente: e ancora, avrebbe redatto certificati medici (che si ipotizzano falsi) finalizzati al rinnovo di patenti di guida, a favore di soggetti ai quali venivano riconosciuti requisiti fisici non posseduto, e svolto attività di libera professione in uno studio privato anche nei giorni in cui sarebbe risultato in servizio presso l’ospedale di Esine.

I pazienti che avrebbero pagato la “tangente” per saltare le liste di attesa sarebbero circa una ventina: potrebbero rischiare a loro volta di essere indagati. Così prevede il Codice Penale per quanto riguarda il reato di “induzione” contestato al medico, diversamente dalla concussione.