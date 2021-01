Esce a passeggio col cane, muore a soli 54 anni stroncato da un malore

Stroncato da un malore improvviso, mentre passeggiava lungo il fiume Oglio con il suo cane. Questo il tragico destino di un 54enne: il suo cuore si è fermato per sempre nel pomeriggio di martedì, e a nulla sono valsi purtroppo i disperati tentativi di farlo ripartire.

Il dramma si è consumato in pochi istanti a Esine, verso le 15.30 di martedì, nei dintorni di via Casa Bianca: il 54enne avrebbe aumentato il passo per cercare di recuperare il cane che era sfuggito al suo controllo. Alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi al suolo e hanno immediatamente dato l’allarme. In pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Brescia.

I sanitari hanno provato a lungo a rianimarle il 54enne, ma è stato tutto inutile. Sul posto anche i carabinieri di Breno che hanno ricostruito la dinamica e accertato le cause naturali all’origine del decesso.